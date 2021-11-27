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Туризм 27.11.2021 00:38

Более половины стран мира открыты для туристов, но требуют тесты или прививки - UNWTO

Более половины или 112 стран мира открылись для международного туризма, 85 из них ослабили ограничения для туристов с прививками, а 20 пускают только вакцинированных путешественников, следует из отчета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"Более 21% или 46 стран к концу 2021 года остаются полностью закрытыми для международного туризма, еще 25% туристических направлений (55) закрыты частично. Открыты с ограничениями 112 стран или 52% всех направлений, принимавших туристов до пандемии. Все они требуют, чтобы по прибытии иностранные граждане предъявляли ПЦР-тест или тест на антиген. При этом 85 стран, что составляет 39% от общего числа, ослабили ограничения для полностью вакцинированных иностранных туристов, а 20 (9%) разрешают въезд только с полным курсом вакцинации", - сообщает UNWTO.

По данным организации, лишь четыре страны принимают туристов безо всяких ограничений. Это Мексика, Доминиканская республика, Колумбия и Коста-Рика.

"Как и прежде, ситуация очень различается в зависимости от региона мира. В Азиатско-Тихоокеанском регионе она остается наиболее тяжелой, здесь закрыто полностью 65% всех направлений. Европа, наоборот, практически открыта для путешествий, не принимают туристов здесь всего 7% стран. За ней следуют Африка (9%), Америка (10%) и Ближний Восток (15%)", - уточняет UNWTO.

Как отметил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили, постепенное ослабление ограничений на поездки имеет важное значение для возобновления туризма и возвращения его социальных и экономических выгод.

"Также важно, чтобы при введении ограничений правительства учитывали научные рекомендации, это позволит восстановить доверие к путешествиям и поможет обеспечить безопасность как путешественников, так и работников сферы туризма", - считает он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ТУРИЗМ, UNWTO, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]