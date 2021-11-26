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Регион 26.11.2021 21:44

Путин: до конца года будут созданы механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что до конца года будут созданы механизмы демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном.

"Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них - это создание механизмов, до конца этого года мы договорились это сделать, механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами", - сказал Путин на совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявлении.

Он выразил надежду на то, что это произойдет как можно быстрее. "Никаких препятствий для создания этих механизмов нет", - сказал Путин.

Характеризуя состоявшиеся трехсторонние переговоры лидеров Азербайджана, России и Армении, Путин назвал их конструктивными.

"Мы сегодня поработали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", - сказал Путин.

В ходе встречи, заметил президент РФ, лидеры отдали должное работе российских миротворцев, пограничников, специалистов, которые занимаются разминированием и обеспечивают возвращение людей к местам постоянного проживания.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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