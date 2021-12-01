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Туризм 01.12.2021 23:17

Вводить ограничения на поездки из-за ухудшения ситуации с COVID-19 несправедливо - ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш называет введение новых ограничений в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" "несправедливым".

По его словам на пресс-конференции в среду в Нью-Йорке, очередные запреты на путешествия из-за ухудшения ситуации с COVID-19 "не только несправедливые и карательные, но и неэффективные".

Свою позицию он аргументировал тем, что ограничения изолируют некоторые регионы и целые страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, КОРОНАВИРУС, ОМИКРОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]