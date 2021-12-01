Вводить ограничения на поездки из-за ухудшения ситуации с COVID-19 несправедливо - ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш называет введение новых ограничений в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" "несправедливым".

По его словам на пресс-конференции в среду в Нью-Йорке, очередные запреты на путешествия из-за ухудшения ситуации с COVID-19 "не только несправедливые и карательные, но и неэффективные".

Свою позицию он аргументировал тем, что ограничения изолируют некоторые регионы и целые страны.