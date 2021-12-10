Капвложения в экономику Азербайджана в январе-ноябре сократились на 11%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-ноябре 2021 года составили 11 млрд 708,1 млн манатов, что на 11,2% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Капвложения в нефтегазовый сектор экономики в отчетном периоде снизились на 8,7%, в ненефтегазовый сектор - на 12,9%.

В отчетный период из общего объема капвложений 7 млрд 740,4 млн манатов (66,1% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 3 млрд 79,8 млн манатов (26,3% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 887,9 млн манатов (7,6% всех инвестиций) - на строительство жилья.

За отчетный период объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 3 млрд 858,9 млн манатов (33% всех инвестиций), внутренних инвестиций - 7 млрд 849,2 млн манатов (67% всех инвестиций).

В 2020 году спад капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 8,3%.

Х.Насирзаде