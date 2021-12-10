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Макроэкономика 10.12.2021 14:05

Капвложения в экономику Азербайджана в январе-ноябре сократились на 11%

Капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-ноябре 2021 года составили 11 млрд 708,1 млн манатов, что на 11,2% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Капвложения в нефтегазовый сектор экономики в отчетном периоде снизились на 8,7%, в ненефтегазовый сектор - на 12,9%.

В отчетный период из общего объема капвложений 7 млрд 740,4 млн манатов (66,1% всех инвестиций) направлено в объекты производственного значения, 3 млрд 79,8 млн манатов (26,3% всех инвестиций) - на строительство объектов сферы услуг, 887,9 млн манатов (7,6% всех инвестиций) - на строительство жилья.

За отчетный период объем иностранных инвестиций в основной капитал составил 3 млрд 858,9 млн манатов (33% всех инвестиций), внутренних инвестиций - 7 млрд 849,2 млн манатов (67% всех инвестиций).

В 2020 году спад капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 8,3%.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАПВЛОЖЕНИЯ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]