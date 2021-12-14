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Внешняя политика 14.12.2021 19:47

Алиев отмечает высокий уровень взаимодействия Азербайджана и НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку имеет высокий уровень взаимодействия с НАТО.

«Мы очень рады иметь такой высокий уровень взаимодействия с НАТО. И мы очень рады, что Альянс оценивает наши усилия на благо региона и во имя мировой безопасности», - сказал Алиев во вторник в Брюсселе на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом.

По его словам, Азербайджан являлся активным участником миссии НАТО в Афганистане в 2002-2021гг. «Азербайджанские военные покинули Афганистан одними из последних. И, конечно, это прекрасный опыт – работать вместе. Сегодня мы также обсудили наши будущие планы на сотрудничество. Азербайджан участвует в военных учениях НАТО. Лишь в этом году мы провели несколько совместных военных учений с одной из самых активных и ведущих стран НАТО – Турцией – и это служит делу мира и стабильности в регионе», - добавил Алиев.

Президент Азербайджана рассказал, что проинформировал генсека НАТО о поставках азербайджанского газа в Европу. «Я информировал генсека НАТО, что на сегодняшний день Азербайджан является надежным поставщиком природного газа четырем членам Альянса, и я уверен, что в ближайшие годы их число может увеличиться. Это также важно для региональной стабильности и безопасности, поскольку энергетическая безопасность уже является частью национальной безопасности», - подчеркнул глава государства.

Э.Шафиев, А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]