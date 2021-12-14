Алиев отмечает высокий уровень взаимодействия Азербайджана и НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку имеет высокий уровень взаимодействия с НАТО.
«Мы очень рады иметь такой высокий уровень взаимодействия с НАТО. И мы очень рады, что Альянс оценивает наши усилия на благо региона и во имя мировой безопасности», - сказал Алиев во вторник в Брюсселе на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом.
По его словам, Азербайджан являлся активным участником миссии НАТО в Афганистане в 2002-2021гг. «Азербайджанские военные покинули Афганистан одними из последних. И, конечно, это прекрасный опыт – работать вместе. Сегодня мы также обсудили наши будущие планы на сотрудничество. Азербайджан участвует в военных учениях НАТО. Лишь в этом году мы провели несколько совместных военных учений с одной из самых активных и ведущих стран НАТО – Турцией – и это служит делу мира и стабильности в регионе», - добавил Алиев.
Президент Азербайджана рассказал, что проинформировал генсека НАТО о поставках азербайджанского газа в Европу. «Я информировал генсека НАТО, что на сегодняшний день Азербайджан является надежным поставщиком природного газа четырем членам Альянса, и я уверен, что в ближайшие годы их число может увеличиться. Это также важно для региональной стабильности и безопасности, поскольку энергетическая безопасность уже является частью национальной безопасности», - подчеркнул глава государства.
Э.Шафиев, А.Азизов
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