Дошкольные образовательные учреждения переданы Минобразования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому некоторые дошкольные учебные заведения передаются в подчинение Министерства образования.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, государственные дошкольные образовательные учреждения (за исключением детских домов), находившиеся в управлении местных органов исполнительной власти (за исключением Исполнительных властей Баку и Гянджи), передаются в подчинение Министерства образования.
Э.Шафиев
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