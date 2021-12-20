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Наука и образование 20.12.2021 14:30

Дошкольные образовательные учреждения переданы Минобразования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому некоторые дошкольные учебные заведения передаются в подчинение Министерства образования.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, государственные дошкольные образовательные учреждения (за исключением детских домов), находившиеся в управлении местных органов исполнительной власти (за исключением Исполнительных властей Баку и Гянджи), передаются в подчинение Министерства образования.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, МИНОБРАЗОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]