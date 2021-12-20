Дошкольные образовательные учреждения переданы Минобразования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому некоторые дошкольные учебные заведения передаются в подчинение Министерства образования.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, государственные дошкольные образовательные учреждения (за исключением детских домов), находившиеся в управлении местных органов исполнительной власти (за исключением Исполнительных властей Баку и Гянджи), передаются в подчинение Министерства образования.

Э.Шафиев