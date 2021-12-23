Страховщики Азербайджана за 11 месяцев увеличили премии почти на 15%, выплаты - на 10%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-ноябре 2021 года составили 767 млн 914,5 тыс. манатов, что на 14,9% больше показателя аналогичного периода 2020 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как передает агентство «Интерфакс-Азербайджан», премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 528 млн 898,5 тыс. манатов (рост на 14,6%) или 68,9% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 290 млн 897,2 тыс. манатов (рост на 25,8%), по страхованию иному, чем жизнь - 238 млн 1,3 тыс. манатов (рост на 3,3%).

По обязательным видам страхования премии в январе-ноябре 2021 года составили 239 млн 15,9 тыс. манатов (рост на 15,7%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по страхованию на дожитие (247 млн 914,7 тыс. манатов), добровольному медицинскому страхованию (95 млн 394,6 тыс. манатов) и обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) (91 млн 208,4 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 56,6% поступлений страховщиков.

За 11 месяцев текущего года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 429 млн 848,9 тыс. манатов, что на 9,8% больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 319 млн 738,5 тыс. манатов (спад на 2,5%) или 74,4% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 226 млн 256,6 тыс. манатов (спад на 7,6%), по страхованию иному, чем жизнь - 93 млн 481,9 тыс. манатов (рост на 12,2%).

По обязательным видам страхования выплаты в отчетный период составили 110 млн 110,5 тыс. манатов (рост на 73,7%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (222 млн 901,7 тыс. манатов), добровольному медицинскому страхованию (72 млн 325,1 тыс. манатов) и ОСАГО (67 млн 41,3 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 84,3% всех возмещений по рынку.

На конец ноября в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

Х.Насирзаде