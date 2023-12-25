Страховщики Азербайджана за 11 мес. увеличили премии на 27%, выплаты – на 24%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-ноябре 2023 года составили 1 млрд 108 млн 233,7 тыс. манатов, что на 26,6% больше показателя аналогичного периода 2022 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 812 млн 598,9 тыс. манатов (рост на 23,6%) или 73,3% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 498 млн 718,6 тыс. манатов (рост на 29,2%), по страхованию иному, чем жизнь - 313 млн 880,3 тыс. манатов (рост на 15,5%).

По обязательным видам страхования премии составили 295 млн 634,8 тыс. манатов (рост на 35,9%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали: по страхованию на дожитие (461 млн 383,1 тыс. манатов), медицинскому страхованию (112 млн 547,8 тыс. манатов), а также обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (147 млн 793,3 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 65,1% поступлений страховщиков.

В январе-ноябре 2023 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 497 млн 466,3 тыс. манатов, что на 24,1% больше показателя 11 месяцев 2022 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования составили 398 млн 352 тыс. манатов (рост на 27%) или 80,1% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 271 млн 629,8 тыс. манатов (рост на 19,1%), по страхованию иному, чем жизнь – 126 млн 722,2 тыс. манатов (рост на 47,9%).

По обязательным видам страхования выплаты составили 99 млн 114,3 тыс. манатов (рост на 13,6%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (89 млн 637,2 тыс. манатов), на дожитие (269 млн 542,6 тыс. манатов) и медицинскому страхованию (73 млн 497,8 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 87% всех возмещений по рынку.

При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-ноябре увеличились на 19,4% по сравнению с 11 месяцами 2022 года.

В январе-ноябре 2023 года в Азербайджане деятельность осуществляли 20 страховых компаний.

Согласно данным ЦБ, в топ-5 страховщиков по объему собранных премий в январе-ноябре 2023 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 473,79 млн манатов, PASHA Sigorta – 265,495 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 62,41 млн манатов, Qala Sigorta – 53,63 млн манатов и Ateshgah Sigorta – 39,117 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 80,7% премий страховщиков за отчетный период.

В топ-5 страховщиков по объему выплат в январе-ноябре 2023 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 245,346 млн манатов, PASHA Sigorta – 89,526 млн манатов, Azerbaycan Senaye Sigorta – 31,515 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 23,47 млн манатов и Xalq Sigorta – 20,948 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 82,6% премий страховщиков за январь-ноябрь.

Пенетрация (глубина проникновения страхования - отношение брутто-премии к ВВП) страхового сектора по итогам января-ноября 2023 года составила 1%.

Р.Ахмедов