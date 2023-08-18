Страховщики Азербайджана за 7 мес. увеличили премии на 31%, выплаты – на 17%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-июле 2023 года составили 761 млн 801 тыс. манатов, что на 31,2% больше показателя аналогичного периода 2022 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 559 млн 287,3 тыс. манатов (рост на 27,5%) или 73,4% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 338 млн 307 тыс. манатов (рост на 35,8%), по страхованию иному, чем жизнь - 220 млн 980,3 тыс. манатов (рост на 16,5%).
По обязательным видам страхования премии составили 202 млн 513,7 тыс. манатов (рост на 42,8%).
Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали: по страхованию на дожитие (319 млн 563 тыс. манатов), медицинскому страхованию (85 млн 651,2 тыс. манатов), а также обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (92 млн 644,5 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 65,3% поступлений страховщиков.
В январе-июле 2023 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 282 млн 977,1 тыс. манатов, что на 17,3% больше показателя 7 месяцев 2022 года.
Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования составили 221 млн 326 тыс. манатов (рост на 18,5%) или 78,2% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 166 млн 259,4 тыс. манатов (рост на 26,9%), по страхованию иному, чем жизнь - 55 млн 66,6 тыс. манатов (рост на 0,9%).
По обязательным видам страхования выплаты составили 61 млн 651,1 тыс. манатов (рост на 13,4%).
В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (56 млн 655,3 тыс. манатов), на дожитие (165 млн 433,6 тыс. манатов) и медицинскому страхованию (41 млн 29,7 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 93% всех возмещений по рынку.
При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-июле увеличились на 25,7% по сравнению с 7 месяцами 2022 года.
В январе-июле 2023 года в Азербайджане деятельность осуществляли 20 страховых компаний.
Согласно данным ЦБ, в топ-5 страховщиков по объему собранных премий в январе-июле 2023 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 327,01 млн манатов, PASHA Sigorta – 188,862 млн манатов, Qala Sigorta – 41,431 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 38,366 млн манатов и Ateshgah Sigorta – 21,2 млн манатов.
В целом, на эти 5 компаний пришлось 81% премий страховщиков за отчетный период.
В топ-5 страховщиков по объему выплат в январе-июле 2023 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 150,921 млн манатов, PASHA Sigorta – 45,089 млн манатов, Xalq Sigorta – 15,138 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 14,152 млн манатов и Ateshgah Sigorta – 9,252 млн манатов.
В целом, на эти 5 компаний пришлось 82,8% премий страховщиков за январь-апрель.
Пенетрация (глубина проникновения страхования - отношение брутто-премии к ВВП) страхового сектора по итогам января-июля 2023 года составила 1,08%.
Р.Ахмедов
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