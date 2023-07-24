Страховщики Азербайджана за I полугодие увеличили премии на 32%, выплаты – на 29%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-июне 2023 года составили 648 млн 945,4 тыс. манатов, что на 32% больше показателя аналогичного периода 2022 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 470 млн 656 тыс. манатов (рост на 28,3%) или 72,5% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 288 млн 782,57 тыс. манатов (рост на 40,5%), по страхованию иному, чем жизнь - 181 млн 873,45 тыс. манатов (рост на 12,9%).
По обязательным видам страхования премии составили 178 млн 289,4 тыс. манатов (рост на 42,7%).
Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали: по страхованию на дожитие (273 млн 665,49 тыс. манатов), медицинскому страхованию (81 млн 608 тыс. манатов), а также обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (76 млн 874,5 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 66,6% поступлений страховщиков.
В январе-июне 2023 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 225 млн 32,06 тыс. манатов, что на 28,6% больше показателя 6 месяцев 2022 года.
Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования составили 174 млн 824,2 тыс. манатов (рост на 34,2%) или 77,7% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 127 млн 278,47 тыс. манатов (рост на 53,3%), по страхованию иному, чем жизнь - 47 млн 545,76 тыс. манатов (рост на 0,6%).
По обязательным видам страхования выплаты составили 50 млн 207,8 тыс. манатов (рост на 12,4%).
В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (46 млн 493,46 тыс. манатов), на дожитие (126 млн 512,7 тыс. манатов) и медицинскому страхованию (35 млн 145,8 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 92,5% всех возмещений по рынку.
При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-июне увеличились на 55,7% по сравнению с январем-июнем 2022 года.
В январе-июне 2023 года в Азербайджане деятельность осуществляли 20 страховых компаний.
Согласно данным ЦБ, в топ-5 страховщиков по объему собранных премий в январе-июне 2023 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 281,828 млн манатов, PASHA Sigorta – 163,423 млн манатов, Qala Sigorta – 39,311 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 32,957 млн манатов и Ateshgah Sigorta – 16,956 млн манатов.
В целом, на эти 5 компаний пришлось 82,4% премий страховщиков за отчетный период.
В топ-5 страховщиков по объему выплат в январе-июне 2023 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 113,381 млн манатов, PASHA Sigorta – 37,784 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 12,81 млн манатов, Xalq Sigorta – 11,918 млн манатов и Ateshgah Sigorta – 8,457 млн манатов.
В целом, на эти 5 компаний пришлось 81,9% премий страховщиков за январь-апрель.
Пенетрация (глубина проникновения страхования - отношение брутто-премии к ВВП) страхового сектора по итогам января-июня 2023 года составила 1,1%.
Х.Насирзаде
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