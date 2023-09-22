Страховщики Азербайджана за 8 мес. увеличили премии на 29%, выплаты – на 22%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-августе 2023 года составили 846 млн 854,45 тыс. манатов, что на 29,3% больше показателя аналогичного периода 2022 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 618 млн 920,68 тыс. манатов (рост на 25,4%) или 73,1% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 377 млн 360,9 тыс. манатов (рост на 33,4%), по страхованию иному, чем жизнь - 241 млн 559,7 тыс. манатов (рост на 14,5%).
По обязательным видам страхования премии составили 227 млн 933,76 тыс. манатов (рост на 41,4%).
Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали: по страхованию на дожитие (355 млн 739 тыс. манатов), медицинскому страхованию (91 млн 226,5 тыс. манатов), а также обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (107 млн 622,65 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 65,5% поступлений страховщиков.
В январе-августе 2023 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 345 млн 796,35 тыс. манатов, что на 21,9% больше показателя 8 месяцев 2022 года.
Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования составили 274 млн 138,6 тыс. манатов (рост на 24,4%) или 79,3% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 194 млн 491,45 тыс. манатов (рост на 23,6%), по страхованию иному, чем жизнь - 79 млн 647,1 тыс. манатов (рост на 26,5%).
По обязательным видам страхования выплаты составили 71 млн 657,7 тыс. манатов (рост на 13,1%).
В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (64 млн 770,16 тыс. манатов), на дожитие (193 млн 407,9 тыс. манатов) и медицинскому страхованию (48 млн 633,07 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 88,7% всех возмещений по рынку.
При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-августе увеличились на 24,4% по сравнению с 8 месяцами 2022 года.
В январе-августе 2023 года в Азербайджане деятельность осуществляли 20 страховых компаний.
Согласно данным ЦБ, в топ-5 страховщиков по объему собранных премий в январе-августе 2023 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 362,661 млн манатов, PASHA Sigorta – 207,881 млн манатов, Qala Sigorta – 44,161 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 43,595 млн манатов и Ateshgah Sigorta – 26,661 млн манатов.
В целом, на эти 5 компаний пришлось 80,9% премий страховщиков за отчетный период.
В топ-5 страховщиков по объему выплат в январе-августе 2023 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 177,122 млн манатов, PASHA Sigorta – 53,844 млн манатов, Azərbaycan Senaye Sigorta – 21,492 млн манатов, Xalq Sigorta – 16,663 млн манатов и Ateshgah Heyat Sigorta – 16,036 млн манатов.
В целом, на эти 5 компаний пришлось 82,5% премий страховщиков за январь-июль.
Пенетрация (глубина проникновения страхования - отношение брутто-премии к ВВП) страхового сектора по итогам января-августа 2023 года составила 1,06%.
Х.Насирзаде
Гаджиев заявил о создании условий для доставки МККК медикаментов, продовольствия и других грузов по Агдамской и Лачинской дорогам
Алиев отмечает важность определения проектов для дальнейшего сотрудничества Азербайджана и ВБ
Баку предусматривает амнистию в отношении членов армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе, которые сложат оружие - Гаджиев
Турпоток в Азербайджан за 8 месяцев вырос почти на треть
Расходы американцев на Хэллоуин достигнут рекордных $12,2 млрд - NRF
UNWTO спрогнозировал практически полное восстановление международного туризма до уровня 2019г
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
ЕК выплатила Украине очередные 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи в 18 млрд евро
Полиция Швеции разыскивает мужчину после стрельбы в пабе
Пашинян и Клаар обсудили отношения Армении и ЕС, ситуацию на границе с Азербайджаном
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!
Отличная возможность от «Nar»: продайте свой старый смартфон на выгодных условиях!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС