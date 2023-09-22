Страховщики Азербайджана за 8 мес. увеличили премии на 29%, выплаты – на 22%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-августе 2023 года составили 846 млн 854,45 тыс. манатов, что на 29,3% больше показателя аналогичного периода 2022 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 618 млн 920,68 тыс. манатов (рост на 25,4%) или 73,1% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 377 млн 360,9 тыс. манатов (рост на 33,4%), по страхованию иному, чем жизнь - 241 млн 559,7 тыс. манатов (рост на 14,5%).

По обязательным видам страхования премии составили 227 млн 933,76 тыс. манатов (рост на 41,4%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали: по страхованию на дожитие (355 млн 739 тыс. манатов), медицинскому страхованию (91 млн 226,5 тыс. манатов), а также обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (107 млн 622,65 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 65,5% поступлений страховщиков.

В январе-августе 2023 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 345 млн 796,35 тыс. манатов, что на 21,9% больше показателя 8 месяцев 2022 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования составили 274 млн 138,6 тыс. манатов (рост на 24,4%) или 79,3% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 194 млн 491,45 тыс. манатов (рост на 23,6%), по страхованию иному, чем жизнь - 79 млн 647,1 тыс. манатов (рост на 26,5%).

По обязательным видам страхования выплаты составили 71 млн 657,7 тыс. манатов (рост на 13,1%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (64 млн 770,16 тыс. манатов), на дожитие (193 млн 407,9 тыс. манатов) и медицинскому страхованию (48 млн 633,07 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 88,7% всех возмещений по рынку.

При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-августе увеличились на 24,4% по сравнению с 8 месяцами 2022 года.

В январе-августе 2023 года в Азербайджане деятельность осуществляли 20 страховых компаний.

Согласно данным ЦБ, в топ-5 страховщиков по объему собранных премий в январе-августе 2023 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 362,661 млн манатов, PASHA Sigorta – 207,881 млн манатов, Qala Sigorta – 44,161 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 43,595 млн манатов и Ateshgah Sigorta – 26,661 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 80,9% премий страховщиков за отчетный период.

В топ-5 страховщиков по объему выплат в январе-августе 2023 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 177,122 млн манатов, PASHA Sigorta – 53,844 млн манатов, Azərbaycan Senaye Sigorta – 21,492 млн манатов, Xalq Sigorta – 16,663 млн манатов и Ateshgah Heyat Sigorta – 16,036 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 82,5% премий страховщиков за январь-июль.

Пенетрация (глубина проникновения страхования - отношение брутто-премии к ВВП) страхового сектора по итогам января-августа 2023 года составила 1,06%.

Х.Насирзаде