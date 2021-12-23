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Социум 23.12.2021 18:50

Президент Азербайджана утвердил бюджет Фонда безработицы на 2022г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы на 2022 год.

Доходы и расходы бездефицитного Фонда на 2022 год утверждены на уровне 180 млн 375,536 тыс. манатов (рост на 14,3% от показателя на 2021 год).

Согласно бюджету, доходы фонда будут формировать за счет следующих источников: поступлений в виде отчислений на страхование от безработицы для бюджетных организаций - 21 млн 709,238 тыс. манатов, от частных организаций - 93 млн манатов, неиспользованных средств Фонда на конец 2021 года - 43 млн 907,06 тыс. манатов, остальное - прочих источников.

Расходы Фонда в 2022 году будут по следующим направлениям: страховые выплаты по безработице - 8,5 млн манатов, организация профессиональной подготовки и дополнительное образование - 9 млн манатов, предоставление услуг по профориентации - 2 млн манатов, организация трудовых бирж и ярмарок - 1 млн манатов, организация оплачиваемых общественных работ - 2,5 млн. манатов.

Кроме этого, расходы на организацию мероприятий по самозанятости в следующем году составят 76 млн 109,816 тыс. манатов, расходы на содержание органов занятости - 43 млн 765,72 тыс. манатов, затраты на софинансирование мероприятий по организации обслуживания населения в социальной сфере - 30 млн манатов.

Также в расходах предусмотрено 3 млн манатов на финансирование части заработной платы сотрудников на социальных рабочих местах, 1 млн манатов - на подготовку профессиональных стандартов, 1 млн манатов - на создание дополнительных рабочих мест и проведение целевых программ для особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в трудоустройстве граждан, 1,5 млн манатов - на создание социальных предприятий и реализацию целевых программ, 1 млн манатов - на прочие активные мероприятия по занятости.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ФОНД, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]