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Регион 09.01.2022 13:40

Организация тюркских государств окажет Казахстану необходимую поддержку - глава МИД Турции

Организация тюркских государств окажет Казахстану необходимую поддержку, рассчитывает на скорую нормализацию ситуации, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Пристально следим за ситуацией в Казахстане. (...) Во вторник (11 января - ИФ) на нашем заседании (глав МИД тюркских государств - ИФ) мы ознакомимся с ситуацией», - сказал Чавушоглу, выступление которого велось на странице министра в твиттере.

Он подчеркнул, что организация хотела сразу же обсудить ситуацию в Казахстане после дестабилизации обстановки в этой стране. Однако, в ходе консультаций казахстанская сторона отметила, что ей необходимо время для подготовки к таким обсуждениям.

«Мы с пониманием приняли эту позицию. Надеемся, что ситуация в Казахстане нормализуется в скором времени. Как Турция, так и Организация тюркских государств окажет необходимую поддержку для этого», - добавил Чавушоглу.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, КАЗАХСТАН, МНЕНИЕ


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