ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе

ВС Армении в ночь на среду вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на азербайджано-армянской границе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«ВС Армении с 23:20 11 января до 05:10 12 января с боевых позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зейлик и Йеллиджя Кяльбаджарского района, с позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджыг Шамсаддинского района были обстреляны азербайджанские позиции в направлении населенных пунктов Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Коханаби и Асрик Джырдахан Товузского района», - отмечается в информации оборонного ведомства.
В Минобороны отметили, что во всех случаях подразделения Азербайджанской армии приняли адекватные и пропорциональные ответные меры.
«В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии», - подчеркивает ведомство.
Оборонное ведомство отмечает, что в настоящее время в этих направлениях ситуация относительно стабильная.
При этом Минобороны подчеркивает, что ВС Азербайджана усилили охрану государственной границы в связи с возможным повторением провокаций со стороны армянских военных.
«Армения без особых причин и в нарушение своих обязательств в рамках трехсторонних договоренностей, целенаправленно осуществляет военные провокации и военные авантюры на границе с Азербайджаном», - отмечает Минобороны.
Э.Шафиев
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