США решительно отреагируют, если Россия разместит силы в Латинской Америке

Реакция США в случае размещения сил РФ в Латинской Америке отреагирует решительно, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Эта тема не поднималась (на консультациях с РФ на этой неделе - ИФ). Если такое размещение произойдёт, то мы отреагируем решительно", - сказал он на брифинге в Белом доме, комментируя заявления РФ о возможности размещения сил на Кубе и в Венесуэле.
Ранее в четверг замглавы МИД РФ Рябков не исключил, что в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности могут быть приняты такие меры, как размещение военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле.
"Я не хочу ничего ни подтверждать, (...) ни исключать", - сказал он в интервью телеканалу RTVi, отвечая на вопрос о возможности такого развития событий.
Премьер Азербайджана отмечает высочайший уровень стратегического партнерства между Баку и Анкарой
Азербайджан отменил действовавшие с марта 2020 года ограничения и открыл въезд для украинцев – глава МИД Украины
AzerGold отбирает компанию для проведения ряда исследований
Бизнес-миссия предпринимателей Дагестана в конце февраля посетит Азербайджан
Госагентство ОМС направит около 8 млн манатов на закупку 65 карет скорой помощи
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 320 млн
В Британии выявили свыше 109 тыс. заражений COVID-19 за сутки, динамика заражений идет на спад
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджанских журналистов наградили в Русском доме в Баку
Депозит от Yelo Bank «Яркая Победа» теперь с повышенной процентной ставкой!
Банк Республика открыл новый филиал «Шеки» в современном концепте
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров