Байден выдвигает кандидатуру Сары Раскин на пост зампредседателя ФРС по банковскому надзору

Президент США Джо Байден выдвинет кандидатуру Сары Блум Раскин на пост заместителя председателя по банковскому надзору Федеральной резервной системы (ФРС), сообщил Белый дом.

Раскин входила в совет управляющих ФРС c 2010 года по начало 2014 года, а с марта 2014 года по 2017 год занимала пост заместителя министра финансов США.

В качестве кандидатов на два других вакантных поста в совете управляющих ФРС Байден выдвинет профессора экономики и международных отношений Мичиганского университета Лизу Кук, а также профессора Дэвидсонского колледжа (Северная Каролина) Филипа Джефферсона.

Как Кук, так и Джефферсон, являются чернокожими, и их введение в совет управляющих ФРС позволит улучшить расовое и гендерное разнообразие в руководстве ЦБ. За 108 лет истории Федрезерва в его совете управляющих было лишь три чернокожих члена, причем все из них - мужчины. В последний раз это был Роджер Фергюсон, который покинул совет в 2006 году.

Все три кандидатуры в совет управляющих ФРС должны быть одобрены Сенатом.

Назначение Раскин на пост зампредседателя по банковскому надзору, вероятно, поможет Байдену несколько успокоить прогрессивных демократов, недовольных тем, что президент США выдвинул нынешнего главу ЦБ Джерома Пауэлл на этот пост на второй срок, отмечает The Wall Street Journal. Прогрессивные демократы считают, в частности, что Федрезерв должен придерживаться более жесткого подхода к регулированию крупных банков, а также уделять больше внимания финансовым рискам, вызванным климатическими проблемами.

Раскин, работая в совете управляющих ФРС, была вовлечена в разработку закона о финансовой реформе Додда-Фрэнка. Уже покинув Федрезерв, она не раз высказывалась за необходимость принятия центробанком и другими федеральными финансовыми регуляторами мер в ответ на растущую угрозу климатических катастроф.

В настоящее время Раскин является профессором права Университета Дьюка (Северная Каролина), она замужем за конгрессменом-демократом от Мэриленда Джейми Раскином.