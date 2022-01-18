Вашингтон даст решительный ответ, если РФ будет размещать свое вооружение ближе к США - постпред при ООН

США предпримут решительные контрмеры, если Россия будет придвигать свои вооружения ближе к США, заявила во вторник изданию The Washington Post постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.
Так она ответила на просьбу прокомментировать материалы американских СМИ о том, что РФ якобы намекала на возможность разместить своя ядерные ракеты около побережья США, сократив их подлетное время до пяти минут.
"Они знают, что если совершат такие агрессивные действия против США, они могут ожидать ответ, и ответ будет мощным", - заявила Томас-Гринфилд.
По ее словам, Россия использует все возможности, чтобы "припугнуть" США.
На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что реакция США в случае размещения сил РФ в Латинской Америке будет решительной.
В минувший четверг замглавы МИД РФ Рябков не исключил, что в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности могут быть приняты такие меры, как размещение военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле.
"Я не хочу ничего ни подтверждать, (...) ни исключать", - сказал он в интервью телеканалу RTVi, отвечая на вопрос о возможности такого развития событий.
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