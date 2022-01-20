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Дальнее зарубежье 20.01.2022 19:14

Боррель пригласил Блинкена на Совет ЕС, в Брюсселе ждут подтверждения его участия

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано подтвердил, что госсекретарь США Энтони Блинкен приглашен принять участие 24 января, в заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Да, высокий представитель ЕС по иностранным делам пригласил госсекретаря Блинкена участвовать в дебатах министров иностранных дел в рамках Совета ЕС по иностранным делам в ближайший понедельник", - сказал Стано в четверг на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

"И вопросы повестки дня совещания министров, к участию в котором приглашен госсекретарь Блинкен, конечно, включают нынешние дискуссии и прилагаемые партнерами в международном плане усилия, чтобы рассмотреть российские предложения, в которых Россия пытается переопределить архитектуру европейской безопасности. Это осуществляется в рамках проходящих дискуссий в ЕС и между ЕС и партнерами как Соединенные Штаты, НАТО, Канада, а также в рамках ОБСЕ, которая является главной стороной в обсуждении вопросов безопасности в Европе", - объяснил пресс-секретарь.

На вопрос, прибудет ли Блинкен в Брюссель, Стано ответил: "Приглашение было направлено господином Боррелем, и я полагаю, что приглашенной персоне надлежит подтверждать своё участие".

Накануне вечером Европейская внешнеполитическая служба распространила коммюнике, в котором сообщалось, что в ходе телефонного разговора Боррель, обсуждая украинский кризис и российские предложения по европейской безопасности, пригласил Блинкена на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

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Тэги: ЕС, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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