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СНГ 20.01.2022 20:50

Блинкен не надеется на встрече с Лавровым решить все проблемы, но верит в возможность прогресса

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что не рассчитывает на решение всех вопросов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, но верит в возможность прогресса.

"Я, конечно, не ожидаю, что все они будут решены завтра", - сказал он.

По его словам, США продолжит диалог с коллегами по международным организациям, таким, как НАТО и ЕС.

По его словам, у России есть "два пути". "Путь дипломатии и путь агрессии", - сказал он. В случае, если Россия выберет второе, США продолжит поддерживать Украину и международных союзников.

Как ранее в четверг сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен в пятницу встретятся в Женеве и обсудят российские предложения по гарантиям безопасности. По словам Захаровой, Москва ждет от Вашингтона "письменного ответа с постатейными комментариями" на проект документа - договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. Предложения были сделаны 15 декабря прошлого года.

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Тэги: США, БЛИНКЕН, ЛАВРОВ, ОЖИДАНИЯ


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