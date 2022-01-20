Блинкен не надеется на встрече с Лавровым решить все проблемы, но верит в возможность прогресса

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что не рассчитывает на решение всех вопросов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, но верит в возможность прогресса.

"Я, конечно, не ожидаю, что все они будут решены завтра", - сказал он.

По его словам, США продолжит диалог с коллегами по международным организациям, таким, как НАТО и ЕС.

По его словам, у России есть "два пути". "Путь дипломатии и путь агрессии", - сказал он. В случае, если Россия выберет второе, США продолжит поддерживать Украину и международных союзников.

Как ранее в четверг сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен в пятницу встретятся в Женеве и обсудят российские предложения по гарантиям безопасности. По словам Захаровой, Москва ждет от Вашингтона "письменного ответа с постатейными комментариями" на проект документа - договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. Предложения были сделаны 15 декабря прошлого года.