Блинкен не надеется на встрече с Лавровым решить все проблемы, но верит в возможность прогресса

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что не рассчитывает на решение всех вопросов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, но верит в возможность прогресса.
"Я, конечно, не ожидаю, что все они будут решены завтра", - сказал он.
По его словам, США продолжит диалог с коллегами по международным организациям, таким, как НАТО и ЕС.
По его словам, у России есть "два пути". "Путь дипломатии и путь агрессии", - сказал он. В случае, если Россия выберет второе, США продолжит поддерживать Украину и международных союзников.
Как ранее в четверг сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен в пятницу встретятся в Женеве и обсудят российские предложения по гарантиям безопасности. По словам Захаровой, Москва ждет от Вашингтона "письменного ответа с постатейными комментариями" на проект документа - договора между РФ и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. Предложения были сделаны 15 декабря прошлого года.
Алиев обсудил с советником президента Франции и спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе ситуацию в регионе
Президент Азербайджана принял советника президента Франции и спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе
Байрамов и Гросси обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана с МАГАТЭ и деятельность АЭС в Армении
Саудовская Аравия в ноябре увеличила добычу нефти на 1,4%, экспорт - на 1,7%
Блинкен призывает в ближайшие недели договориться о восстановлении СВПД, поскольку потом будет уже поздно
Baker Hughes в IV кв. сократила чистую прибыль на 55%, но получила выручку выше прогноза, акции растут
Теннисист Джокович может подать в суд на власти Австралии
В Азербайджане небольшой рост случаев COVID-19
ВОЗ рекомендовала отменить ограничения на международные поездки
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Станьте владельцем квартиры с Yelo Bank!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий Web Application Firewall (Imperva)
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров