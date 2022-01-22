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ТЭК 22.01.2022 19:45

Баку и Тегеран ускорят строительство гидроузлов и ГЭС в Восточном Зангезуре

Баку и Тегеран договорились об ускорении работ по возведению гидроузлов и ГЭС«Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз.

Соответствующее решение было принято в ходе встречи членов совместной технической комиссии по завершению строительства гидроузлов и ГЭС «Худаферин», «Гыз Галасы», прошедшей 18-19 января на гидроузле «Гыз Галасы», сообщили в субботу в министерстве энергетики Азербайджана.

«Принято решение увеличить усилия по ускорению процесса строительства гидроузлов и ГЭС, имеющих особое значение для обеспечения поливной водой сельскохозяйственных угодий, а также удовлетворения потребностей освобожденных территорий в электроэнергии», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, на заседании были обсуждены предстоящие работы.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в июле 2016 года утвердил азербайджано-иранское соглашение о продолжении строительства гидроузла и гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз галасы» над рекой Араз и совместного использования энергетических и водных ресурсов.

Данный документ является продолжением ратифицированного ранее соглашения, реализация которого началась еще в 1989 году, но была позднее приостановлена вследствие оккупации Арменией части территории Азербайджана.

Указанные гидроузлы общей вместимостью свыше 1,6 млрд кубометров и электростанции позволят Азербайджану и Ирану совместно использовать водные и энергетические ресурсы реки Араз.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ТЭК, ПЛАНЫ


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