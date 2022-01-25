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Дальнее зарубежье 25.01.2022 21:26

США могут ограничить экспорт полупроводников в РФ в случае ее войны с Украиной - представитель американских властей

Администрация США подтвердила, что рассматривает возможность введения ограничений на экспорт полупроводников в РФ в случае, если Москва нападет на Украину, сообщает во вторник телеканал CBS со ссылкой на неназванного представителя американского руководства.

"Такой шаг может нанести удар в России по таким сферам как искусственный интеллект, квантовые компьютеры, по аэрокосмической сфере", - отмечается в сообщении.

Ранее о том, что Вашингтон размышляет о подобных ограничениях, сообщал со ссылкой на источники телеканал CNBC.

"Администрация Байдена оценивает возможность ограничения экспорта полупроводниковых чипов в Россию", - передает CNBC.

"Это беспрецедентное решение может оставить российских потребителей без телефонов, машин и компьютеров", - отмечает со своей стороны агентство Bloomberg.

Полупроводниковые чипы используются для производства большинства вещей ежедневного пользования - от автомобилей и до смартфонов, телевизоров и компьютеров.

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Тэги: США, РОССИЯ, ЭКСПОРТ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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