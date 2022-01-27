Выпуск автомобилей в Британии в 2021г был минимальным с 1956г

Объем выпуска автомобилей в Великобритании в прошлом году был минимальным с 1956 года из-за глобального дефицита чипов и других связанных с пандемией COVID-19 факторов.
Он сократился на 6,7% и составил 859,575 тыс. машин, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).
По сравнению с допандемийным 2019 год производство упало на 34%.
Между тем общий спад в автомобильной отрасли не помешал тому, что производство электромобилей и гибридов достигло в 2021 году рекорда, отмечается в сообщении SMMT. Их выпуск подскочил на 29,6% и превысил 224 тыс. машин.
В декабре в стране всего было выпущено 62,31 тыс. автомобилей, что на 12,7% меньше показателя за тот же месяц 2020 года.
Для внутреннего рынка было произведено 16,091 тыс. машин (снижение на 4,1%), на экспорт - 46,219 тыс. (сокращение на 15,4%). Таким образом, более 74% автомобилей, выпущенных в Великобритании, были отправлены на экспорт.
Для 2021 года в целом этот показатель превысил 82%. При этом Европа осталась основным пунктом назначения для британских машин, на нее пришлось 55% поставок. Далее следуют США (16,8%), Китай (8,1%) и Япония (2,4%). Россия входит в топ-10 с долей в 1,1%.
"2021 год был еще одним невероятно трудным годом для британского автомобилестроения, одним из худших со времен Второй мировой войны, показавшим подверженность сектора структурным воздействиям и особенно влиянию COVID-19, - заявил главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз. - Несмотря на этот печальный год, оптимизм есть".
Согласно последним прогнозам независимых экспертов, в 2022 году выпуск машин в Британии может превысить отметку в 1 млн, то есть увеличиться примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. К 2025 году, как ожидается, производство может достичь 1,1 млн.
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