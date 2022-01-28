США все еще не знают, собирается ли РФ нападать на Украину

Администрация США по-прежнему не определила, намерена ли Россия нападать на Украину, однако полагает, что с военной точки зрения у Москвы теперь есть все для совершения подобной атаки, заявил в пятницу глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы не знаем, приняли ли они решение", - сказал он на брифинге в Вашингтоне, добавив при этом, что у России с военной точки зрения теперь "есть возможность" совершить такое нападение.

Также Остин отметил, что США не исключают, что Россия пойдет на "крайне провокационные шаги, такие как признание независимости отделившихся (от Украины - ИФ) территорий".

При этом, по словам главы Пентагона, "конфликт не является неизбежным". Он заявил, что США пока не начинали переброску дополнительных сил в Европу в связи с обстановкой в районе Украины.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) армии США генерал Марк Милли, со своей стороны, отметил на брифинге, что "правильным вариантом в этой ситуации должна быть дипломатия".

Милли подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта России вряд ли удастся добиться своих задач легко, так как, по мнению США, украинские вооруженные силы за последние года стали более боеспособными.

Глава ОКНШ заверил, что у США на данный момент нет на территории Украины вооружения, которое можно применять для наступательных действий.

Отвечая на вопрос о российских военных, находящихся близ Украины, министр обороны США заявил, что численность этих сил "превышает то, что мы обычно видим у них во время учений".

Милли, со своей стороны, согласился с этой оценкой и сказал, что "для того, чтобы увидеть в прошлом что-то сопоставимое по масштабам, нужно посмотреть период холодной войны".