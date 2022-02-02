ОПЕК+ приняла решение наращивать добычу нефти в марте на 400 тыс. б/с, следующая встреча 2 марта

Министры ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, сообщили источники "Интерфакса".
Следующая встреч министров ОПЕК+ назначена на 2 марта.
|
Страна
|
База отсчета,
окт. 2018г
|
Разрешенная
добыча в феврале
|
Разрешенная
добыча в марте
|
Алжир
|
1057
|
982
|
992
|
Ангола
|
1528
|
1421
|
1435
|
Конго
|
325
|
303
|
306
|
Экваториальная
Гвинея
|
127
|
118
|
120
|
Габон
|
187
|
173
|
175
|
Ирак
|
4653
|
4325
|
4370
|
Кувейт
|
2809
|
2612
|
2639
|
Нигерия
|
1829
|
1701
|
1718
|
Саудовская
Аравия
|
11000
|
10227
|
10331
|
ОАЭ
|
3168
|
2946
|
2976
|
Азербайджан
|
718
|
668
|
675
|
Бахрейн
|
205
|
191
|
193
|
Бруней
|
102
|
95
|
96
|
Казахстан
|
1709
|
1589
|
1605
|
Малайзия
|
595
|
554
|
559
|
Мексика
|
1753
|
1753
|
1753
|
Оман
|
883
|
821
|
829
|
Россия
|
11000
|
10227
|
10331
|
Судан
|
75
|
70
|
71
|
Южный Судан
|
130
|
121
|
122
|
ОПЕК 10
|
26683
|
24808
|
25061
|
не-ОПЕК
|
17170
|
16086
|
16233
|
ОПЕК+
|
43853
|
40894
|
41294
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