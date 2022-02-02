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ТЭК 02.02.2022 17:26

ОПЕК+ приняла решение наращивать добычу нефти в марте на 400 тыс. б/с, следующая встреча 2 марта

Министры ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, сообщили источники "Интерфакса".

Следующая встреч министров ОПЕК+ назначена на 2 марта.

Страна

База отсчета,

окт. 2018г

Разрешенная

добыча в феврале

Разрешенная

добыча в марте

Алжир

1057

982

992

Ангола

1528

1421

1435

Конго

325

303

306

Экваториальная

Гвинея

127

118

120

Габон

187

173

175

Ирак

4653

4325

4370

Кувейт

2809

2612

2639

Нигерия

1829

1701

1718

Саудовская

Аравия

11000

10227

10331

ОАЭ

3168

2946

2976

Азербайджан

718

668

675

Бахрейн

205

191

193

Бруней

102

95

96

Казахстан

1709

1589

1605

Малайзия

595

554

559

Мексика

1753

1753

1753

Оман

883

821

829

Россия

11000

10227

10331

Судан

75

70

71

Южный Судан

130

121

122

ОПЕК 10

26683

24808

25061

не-ОПЕК

17170

16086

16233

ОПЕК+

43853

40894

41294
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Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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