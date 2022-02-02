ОПЕК+ приняла решение наращивать добычу нефти в марте на 400 тыс. б/с, следующая встреча 2 марта

Министры ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, сообщили источники "Интерфакса". Следующая встреч министров ОПЕК+ назначена на 2 марта. Страна База отсчета, окт. 2018г Разрешенная добыча в феврале Разрешенная добыча в марте Алжир 1057 982 992 Ангола 1528 1421 1435 Конго 325 303 306 Экваториальная Гвинея 127 118 120 Габон 187 173 175 Ирак 4653 4325 4370 Кувейт 2809 2612 2639 Нигерия 1829 1701 1718 Саудовская Аравия 11000 10227 10331 ОАЭ 3168 2946 2976 Азербайджан 718 668 675 Бахрейн 205 191 193 Бруней 102 95 96 Казахстан 1709 1589 1605 Малайзия 595 554 559 Мексика 1753 1753 1753 Оман 883 821 829 Россия 11000 10227 10331 Судан 75 70 71 Южный Судан 130 121 122 ОПЕК 10 26683 24808 25061 не-ОПЕК 17170 16086 16233 ОПЕК+ 43853 40894 41294

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