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ТЭК 02.02.2022 18:53

Баку и Будапешт обсудили поставки азербайджанского газа в Европу

В Баку прошло второе заседание рабочей группы по энергетике между Азербайджаном и Венгрией, на нем обсуждались вопросы поставок газа, сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«На заседании были обсуждены текущее состояние и возможности двустороннего энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией», - говорится в информации Минэнерго Азербайджана.

В частности, стороны обсудили укрепление стратегического сотрудничества между двумя странами в рамках проекта Южный газовый коридор (ЮГК), возможности поставок азербайджанского газа в Венгрию, в том числе LNG и CNG, деятельность венгерской нефтегазовой группы MOL в Азербайджане, а также энергоэффективность и сотрудничество в сфере ВИЭ. В рамках заседания была проведена презентация о потенциале возобновляемой энергетики Азербайджана и проектах, которые планируется реализовать в этом направлении.

Руководитель рабочей группы с венгерской стороны, посол по особым поручениям по вопросам энергетики и климата Дора Зомбори отметила, что Будапешт придает особое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном в области энергетики.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол. Следующее заседание рабочей группы состоится в Венгрии.

Ранее сообщалось, что Венгрия рассчитывает на закупки азербайджанского газа с середины с 2020-ых. Объемы закупок могут составить до 2 млрд кубометров в год.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕНГРИЯ, ВЕНГРИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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