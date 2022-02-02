Баку и Будапешт обсудили поставки азербайджанского газа в Европу

В Баку прошло второе заседание рабочей группы по энергетике между Азербайджаном и Венгрией, на нем обсуждались вопросы поставок газа, сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
«На заседании были обсуждены текущее состояние и возможности двустороннего энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией», - говорится в информации Минэнерго Азербайджана.
В частности, стороны обсудили укрепление стратегического сотрудничества между двумя странами в рамках проекта Южный газовый коридор (ЮГК), возможности поставок азербайджанского газа в Венгрию, в том числе LNG и CNG, деятельность венгерской нефтегазовой группы MOL в Азербайджане, а также энергоэффективность и сотрудничество в сфере ВИЭ. В рамках заседания была проведена презентация о потенциале возобновляемой энергетики Азербайджана и проектах, которые планируется реализовать в этом направлении.
Руководитель рабочей группы с венгерской стороны, посол по особым поручениям по вопросам энергетики и климата Дора Зомбори отметила, что Будапешт придает особое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном в области энергетики.
По итогам заседания подписан соответствующий протокол. Следующее заседание рабочей группы состоится в Венгрии.
Ранее сообщалось, что Венгрия рассчитывает на закупки азербайджанского газа с середины с 2020-ых. Объемы закупок могут составить до 2 млрд кубометров в год.
Р.Керимов
В Карабахе и Восточном Зангезуре в 2022г будут построены 5 гидроэлектростанций - Алиев
Алиев: Освобождение города Шуша - это вершина героизма, пик самоотверженности
Баку и Манама обсудили пути развития двухсторонних связей в рамках политических консультаций
Дети заражаются омикроном не реже, чем взрослые
Локдауны снизили численность скончавшихся от COVID-19 лишь незначительно
В Италии скончалась актриса Моника Витти, игравшая в фильмах Антониони
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
ЕК признала газ и атомную энергетику переходными источниками к углеродной нейтральности
МИД Таджикистана обвинил Кыргызстан в притеснении таджикских студентов и посоветовал им не ездить в соседнюю страну
Пентагон объявил о временной переброске сил в Румынию, Польшу, ФРГ
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!
AccessBank оказывает поддержку предпринимателям
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров