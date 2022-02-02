Глава МИД Венгрии прибыл в Азербайджан

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто прибыл с визитом в Азербайджан. Об этом он написал в среду в фейсбуке.

Сиярто отметил, что в среду у него состоится ужин с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Завтра состоятся заседание межправительственной комиссии, бизнес-форум и переговоры по энергетическим вопросам», - написал он.

Р.Керимов