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Внешняя политика 02.02.2022 23:30

Глава МИД Венгрии прибыл в Азербайджан

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто прибыл с визитом в Азербайджан. Об этом он написал в среду в фейсбуке.

Сиярто отметил, что в среду у него состоится ужин с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Завтра состоятся заседание межправительственной комиссии, бизнес-форум и переговоры по энергетическим вопросам», - написал он.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕНГРИЯ, ЭКОНОМИКА, МИНИСТР, СИЯРТО


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