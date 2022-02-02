Глава МИД Венгрии прибыл в Азербайджан

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто прибыл с визитом в Азербайджан. Об этом он написал в среду в фейсбуке.
Сиярто отметил, что в среду у него состоится ужин с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
«Завтра состоятся заседание межправительственной комиссии, бизнес-форум и переговоры по энергетическим вопросам», - написал он.
Р.Керимов
Скорректированная прибыль Marathon Petroleum в IV кв. вдвое превысила прогноз
Энергетический рынок ЕС должен быть готов к осложнению геополитической ситуации - член Еврокомиссии
Азербайджан планирует ежегодно направлять до 400 человек для обучения в ведущих вузах мира - Алиев
Американский сурок Фил предсказал еще шесть морозных недель
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Полёт к Луне в рамках американской программы «Артемида» переносится на апрель-май 2022 г. - NASA
Омикрон усугубляет проблемы рынка труда: все больше предприятий ощущают нехватку персонала - аналитики ЦБ РФ
Глава оборонного ведомства Израиля впервые прибыл с визитом в Бахрейн
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»!
AccessBank оказывает поддержку предпринимателям
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров