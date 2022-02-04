ЕС выделяет Азербайджану пакет финансовой помощи в 2 млрд евро - ЕК

Европейский союз предоставит Азербайджану пакет финансовой помощи в размере 2 млрд евро, заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели.

Как сообщает МИД Азербайджана, Вархели в пятницу в Баку на переговорах с главой МИД страны Джейхуном Байрамовым заявил, что ЕС придает большое значение партнерским отношениям.

"Вархели отметил, что Азербайджан является надежным партнером ЕС. По его словам, в рамках плана экономических инвестиций, ЕС выделяет Азербайджану финансовый пакет в размере 2 млрд евро и в настоящее время обсуждаются конкретные проекты", - подчеркивается в информации.

Он добавил, что ЕС также готов принять участие в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана (Карабаха и Восточного Зангезура - ИФ).

Байрамов, в свою очередь, проинформировал еврокомиссара о текущей ситуации в регионе, о вопросах нормализации отношений с Арменией, делимитации границы, минной опасности.

"Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, энергетического партнерства, экономических связей, секторального сотрудничества и др. Кроме этого, была отмечена важность завершения переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве", - подчеркивает МИД Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно критиковал подход ЕС к предоставлению финансовой помощи Баку и Еревану. В частности, для Азербайджана были первоначально предусмотрены средства в размере $150 млн, тогда как для Армении - 2,6 млрд евро. Президент Азербайджана считал такой подход несправедливым. По его мнению, пакет помощи двум странам должен быть идентичным.

Э.Шафиев