Военному атташе США в Москве вручена нота в связи с нарушением американской подлодкой госграницы РФ

Российские военные передали ноту протеста военному атташе США в РФ, заявили о необходимости исключения ситуаций, подобных инциденту с американской подлодкой в районе Курил, сообщили в Минобороны РФ.
«Представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота», - сообщили в ведомстве.
«Представителю минобороны США доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права», - сообщили военные.
Там заявили, что «провокационные» действия ВМС США создали угрозу национальной безопасности РФ.
«Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем», - сообщили в ведомстве.
Российские военные также заявили о своем праве принимать все необходимые меры в ситуациях, подобных инциденту с подлодкой США в районе Курильских островов.
«Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации», - подчеркнули в Минобороны.
Ранее в субботу российский военный корабль заставил американскую подводную лодку покинуть территориальные воды РФ в районе Курил, где ВМФ России проводит учения.
Как сообщили в Минобороны РФ, инцидент произошел 12 февраля в 10:40 в районе планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды. Там была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния», сказали в Минобороны РФ
Российские военные заявили, что оповестили экипаж подлодки США о нахождении в территориальных водах РФ и потребовали от нее всплыть, но американские военные это проигнорировали.
«В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано», - заявили в Минобороны РФ.
«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
«Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации», - отмечается в сообщении.
Инцидент произошел на фоне кризиса в отношениях России и НАТО.
Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах главы военного ведомства Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина.
«Маршал Шапошников» - фрегат Тихоокеанского флота, который после модернизации стал носителем крылатых ракет большой дальности «Калибр».
Азербайджанские коммандос отработали на учениях нейтрализацию диверсантов условного противника
Президент Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию о союзнических отношениях с Турцией
КАМАЗ к июню завершит строительство сервисного центра в Восточном Зангезуре
Азербайджан отправил в РФ первый грузовой поезд в рамках проекта «Агроэкспресс»
Власти Азербайджана завершают работу над программой антиинфляционных мер - глава ЦБ
В Азербайджане с начала пандемии от COVID-19 умерли более 9 тысяч человек
CAS сообщит сторонам о решении по делу Валиевой в понедельник
Министр спорта РФ считает, что Валиева невиновна и рассчитывает на объективное рассмотрение дела
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank предлагает кредиты за счет Фондов от 5%
ВТБ (Азербайджан) снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 6,99%
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров