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СНГ 12.02.2022 21:30

Военному атташе США в Москве вручена нота в связи с нарушением американской подлодкой госграницы РФ

Российские военные передали ноту протеста военному атташе США в РФ, заявили о необходимости исключения ситуаций, подобных инциденту с американской подлодкой в районе Курил, сообщили в Минобороны РФ.

«Представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота», - сообщили в ведомстве.

«Представителю минобороны США доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права», - сообщили военные.

Там заявили, что «провокационные» действия ВМС США создали угрозу национальной безопасности РФ.

«Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем», - сообщили в ведомстве.

Российские военные также заявили о своем праве принимать все необходимые меры в ситуациях, подобных инциденту с подлодкой США в районе Курильских островов.

«Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации», - подчеркнули в Минобороны.

Ранее в субботу российский военный корабль заставил американскую подводную лодку покинуть территориальные воды РФ в районе Курил, где ВМФ России проводит учения.

Как сообщили в Минобороны РФ, инцидент произошел 12 февраля в 10:40 в районе планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды. Там была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния», сказали в Минобороны РФ

Российские военные заявили, что оповестили экипаж подлодки США о нахождении в территориальных водах РФ и потребовали от нее всплыть, но американские военные это проигнорировали.

«В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано», - заявили в Минобороны РФ.

«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел на фоне кризиса в отношениях России и НАТО.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило о телефонных переговорах главы военного ведомства Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина.

«Маршал Шапошников» - фрегат Тихоокеанского флота, который после модернизации стал носителем крылатых ракет большой дальности «Калибр».

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Тэги: РОССИЯ, США, АТТАШЕ, НОТА


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