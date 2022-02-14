Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9284 RUR   0.0219 GBR   2.3021 TRY   0.1258

Цена на нефть

11.02 $/bbl +/- WTI 93.10 +3.22 Brent 94.44 +3.03

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.02.2022 23:07

Боррель считает, что сделка по ядерной программе Ирана вскоре возможна

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом, заявил, что добиться сделки по ядерной программе Ирана возможно уже вскоре.

"Еще один важный телефонный разговор с иранским министром иностранных дел Абдоллахианом. Как координатор СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ), я упорно верю, что соглашение - дело обозримого будущего", - написал Боррель в Twitter.

"Настал момент приложить максимальные усилия и достичь компромисса", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИРАН, СВПД, ПЕРСПЕКТИВЫ


Похожие новости


ЕС призвал Иран освободить приговоренную к тюремному заключению правозащитницу Боррель советует Ирану поторопиться с возвращением на переговоры по атому Зариф и Боррель обсудили проблемы СВПД и ситуацию в Афганистане ЕС надеется, что избрание нового президента Ирана не повлияет на переговоры по иранскому ядерному соглашению - Боррель Четвертый раунд переговоров по иранской проблеме будет длительным, считают в ЕС Иран приостанавливает сотрудничество с ЕС после решения Брюсселя расширить санкции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]