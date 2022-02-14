Боррель считает, что сделка по ядерной программе Ирана вскоре возможна

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом, заявил, что добиться сделки по ядерной программе Ирана возможно уже вскоре. "Еще один важный телефонный разговор с иранским министром иностранных дел Абдоллахианом. Как координатор СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ), я упорно верю, что соглашение - дело обозримого будущего", - написал Боррель в Twitter. "Настал момент приложить максимальные усилия и достичь компромисса", - добавил он.

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