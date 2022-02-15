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Карабах 15.02.2022 20:09

ВС Азербайджана пресекли проведение незаконных инженерных работ армянскими НВФ в Карабахе

Азербайджанские военные во вторник пресекли попытку проведения инженерных работ членами незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ) в Карабахе, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии в полдень 15 февраля было зафиксировано проведение членами армянских НВФ в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Азербайджана, под видом сельскохозяйственных работ раскопок для подготовки траншеи к инженерным работам", - отмечает пресс-служба оборонного ведомства.

По данным Минобороны, в результате срочных мер, принятых подразделениями ВС Азербайджана, эти работы были немедленно прекращены.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, НВФ, РАСКОПКИ, ПРЕСЕЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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