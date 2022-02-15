ВС Азербайджана пресекли проведение незаконных инженерных работ армянскими НВФ в Карабахе

Азербайджанские военные во вторник пресекли попытку проведения инженерных работ членами незаконных армянских вооруженных формирований (НВФ) в Карабахе, сообщает Минобороны Азербайджана.
"Подразделениями азербайджанской армии в полдень 15 февраля было зафиксировано проведение членами армянских НВФ в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Азербайджана, под видом сельскохозяйственных работ раскопок для подготовки траншеи к инженерным работам", - отмечает пресс-служба оборонного ведомства.
По данным Минобороны, в результате срочных мер, принятых подразделениями ВС Азербайджана, эти работы были немедленно прекращены.
Н.Аббасова
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