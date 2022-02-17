Азербайджан в 2021г сократил импорт пшеницы на 16%, экспорт фруктов - увеличил на 20%

Импорт пшеницы в Азербайджан в 2021 году составил 1 млн 148,1 тыс. тонн, что на 15,9% меньше показателя 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $331 млн 946 тыс. (рост на 11,8%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 303,7 тыс. тонн сахара сырца и сахара (рост в 1,9 раза) на сумму $145 млн 672,3 тыс. (рост в 2,7 раза), растительных масел – 130,1 тыс. тонн (спад на 6,8%) на сумму $181 млн 375,1 тыс. (рост на 40,1%), чая – 13,965 тыс. тонн (спад на 0,1%) на сумму $61 млн 858,2 тыс. (рост на 10,1%), сливочного масла, прочих масел из молока и пасты – 15,034 тыс. тонн (спад на 10,5%) на сумму $78 млн 856,1 тыс. (спад на 4,5%).

Наряду с этим, в прошлом году в Азербайджан импортировано 5,721 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота (спад на 41,4%) на сумму $22 млн 309,4 тыс. (спад на 39,2%), мяса птицы и продукции из нее – 30,924 тыс. тонн (рост на 3,7%) на сумму $41 млн 318,4 тыс. (рост на 20%).

Фруктов за отчетный период в республику ввезено 124,3 тыс. тонн (рост на 1,1%) на сумму $117 млн 402 тыс. (рост на 4,4%), овощей – 39,649 тыс. тонн (рост на 12,4%) на $20 млн 549,1 тыс. (рост на 8,7%), картофеля – 215 тыс. тонн (рост на 17,7%) на $55 млн 799,4 тыс. (рост на 12,7%).

В 2021 году из Азербайджана на экспорт отправлено 173,8 тыс. тонн овощей (спад на 20,4%) на сумму $179 млн 786,5 тыс. (спад на 17,2%), фруктов – 361,9 тыс. тонн (рост на 20,2%) на $403 млн 550,6 тыс. (рост на 15,3%), картофеля – 92,343 тыс. тонн (рост на 13,5%) на $40 млн 77,7 тыс. (рост на 18,6%).

Кроме этого, из Азербайджана экспортировано 59,133 тыс. тонн сахара (спад на 2,5%) на сумму $32 млн 93,1 тыс. (рост на 19,3%), растительных масел – 11,899 тыс. тонн (спад на 15,3%) на сумму $15 млн 860,7 тыс. (рост на 29,6%).

Также за отчетный период Азербайджан экспортировал 12,707 тыс. тонн фруктовых и овощных соков (рост на 7,2%) на сумму $15 млн 449,5 тыс. (спад на 2,1%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 263,4 тыс. декалитра (рост на 15,9%) на сумму $3 млн 961 тыс. (спад на 1,9%), фруктовых и овощных консервов – 8,512 тыс. тонн (рост на 18,4%) на сумму $9 млн 581,2 тыс. (рост на 9,8%), табака – 5,262 тыс. тонн (рост на 9,8%) на сумму $14 млн 319,6 тыс. (рост на 18,5%).

Б.Рустамбеков