В Киеве заявляют об отсутствии планов проведения диверсий в Донбассе

В МИД Украины заявили, что Киев не проводит и не планирует диверсии в Донбассе.

"В связи с обвинениями российской стороны о якобы подготовке Украиной вооруженного наступления на Донбассе МИД Украины заявляет о следующем. Украинские граждане живут с обеих сторон линии разграничения. Их мир, безопасность и благополучие является абсолютным приоритетом для украинского государства. Утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию (...) в Донецкой и Луганской областях не отвечают действительности", - написал на своей странице в Facebook спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что Украина не проводит и не планирует диверсии в Донбассе и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию.