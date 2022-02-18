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СНГ 18.02.2022 20:59

В Киеве заявляют об отсутствии планов проведения диверсий в Донбассе

В МИД Украины заявили, что Киев не проводит и не планирует диверсии в Донбассе.

"В связи с обвинениями российской стороны о якобы подготовке Украиной вооруженного наступления на Донбассе МИД Украины заявляет о следующем. Украинские граждане живут с обеих сторон линии разграничения. Их мир, безопасность и благополучие является абсолютным приоритетом для украинского государства. Утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию (...) в Донецкой и Луганской областях не отвечают действительности", - написал на своей странице в Facebook спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что Украина не проводит и не планирует диверсии в Донбассе и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, ДОНБАСС, ДИВЕРСИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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