Шольц ведет консультации, в том числе с Макроном и Зеленским, по ситуации вокруг Украины - правительство ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в настоящий момент ведет консультации, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
"В настоящий момент канцлер ведет консультации с близкими партнерами, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским",- заявил Хебештрайт.
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