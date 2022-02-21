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СНГ 21.02.2022 21:50

Шольц ведет консультации, в том числе с Макроном и Зеленским, по ситуации вокруг Украины - правительство ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в настоящий момент ведет консультации, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"В настоящий момент канцлер ведет консультации с близкими партнерами, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским",- заявил Хебештрайт.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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