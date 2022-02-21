Шольц ведет консультации, в том числе с Макроном и Зеленским, по ситуации вокруг Украины - правительство ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в настоящий момент ведет консультации, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. "В настоящий момент канцлер ведет консультации с близкими партнерами, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским",- заявил Хебештрайт.

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