Украина превратилась в колонию с марионеточным режимом - Путин

Украина превратилась в колонию с марионеточным режимом, идет процесс десуверенизации страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В курсе ли всех этих управленческих методов сами украинцы? Понимают ли, что их страна находится даже не под политическим и экономическим протекторатом, а сведена до уровня колонии с марионеточным режимом? Приватизация государства привела к тому, что власть, которая называет себя властью патриотов, утратила национальный характер и последовательно ведет дело к полной десуверенизации страны", - заявил Путин в своем телеобращении.
По словам Путина, Украину "загнали под внешнее управление". "Оно осуществляется не только по указке из западных столиц, но и, что называется, непосредственно на месте - через целую сеть зарубежных советников, НКО и других институтов, развернутую на Украине. Они оказывают прямое влияние на все важнейшие кадровые решения, на все ветви и уровни власти - от центральной и даже до муниципальной", - отметил президент РФ.
Путин заявил, что это влияние оказывается и на основные госкомпании и корпорации, включая "Нафтогаз", "Укрэнерго", "Украинскую железную дорогу", "Укроборонпром", "Укрпочту", "Администрацию морских портов Украины".
Он также считает, что независимого суда на Украине попросту нет. "По требованию Запада киевские власти отдали представителям международных организаций преимущественное право отбора высших членов высших судебных органов - совета правосудия и квалификационной комиссии судей", - сказал Путин.
"Кроме того, посольство США напрямую контролирует Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Высший антикоррупционный суд. Делается это все под благовидным предлогом - для повышения эффективности борьбы с коррупции. Ну хорошо, а результаты-то где? Коррупция как цвела пышным цветом, так и цветёт- пуще прежнего", - считает он.
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