Минфин США распорядился к 2 марта прекратить операции с «Северным потоком 2»

Минфин США в связи со введением санкций против «Северного потока 2» (Nord Stream 2 AG) распорядился завершить к 2 марта завершить все операции с этой компанией.

«Транзакции, имеющие отношение к Nord Stream 2 AG или любой прямо или косвенно принадлежащей этой компании структуре... разрешаются до 2 марта 2022», - говорится в распоряжении министерства.

Также оно сообщает о включении в санкционный список SDN List главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

Также Минфин подтвердил введение санкций против Nord Stream 2 AG, о котором ранее в среду объявил президент США Джо Байден.