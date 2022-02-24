Минфин США распорядился к 2 марта прекратить операции с «Северным потоком 2»

Минфин США в связи со введением санкций против «Северного потока 2» (Nord Stream 2 AG) распорядился завершить к 2 марта завершить все операции с этой компанией.
«Транзакции, имеющие отношение к Nord Stream 2 AG или любой прямо или косвенно принадлежащей этой компании структуре... разрешаются до 2 марта 2022», - говорится в распоряжении министерства.
Также оно сообщает о включении в санкционный список SDN List главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.
Также Минфин подтвердил введение санкций против Nord Stream 2 AG, о котором ранее в среду объявил президент США Джо Байден.
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