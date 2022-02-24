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Дальнее зарубежье 24.02.2022 01:06

Минфин США распорядился к 2 марта прекратить операции с «Северным потоком 2»

Минфин США в связи со введением санкций против «Северного потока 2» (Nord Stream 2 AG) распорядился завершить к 2 марта завершить все операции с этой компанией.

«Транзакции, имеющие отношение к Nord Stream 2 AG или любой прямо или косвенно принадлежащей этой компании структуре... разрешаются до 2 марта 2022», - говорится в распоряжении министерства.

Также оно сообщает о включении в санкционный список SDN List главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига.

Также Минфин подтвердил введение санкций против Nord Stream 2 AG, о котором ранее в среду объявил президент США Джо Байден.

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Тэги: США, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД, ТРАНЗАКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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