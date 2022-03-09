Мировой ВВП может вырасти на $2,3 трлн при достижении гендерного равенства в инвестициях

Объем мирового ВВП может вырасти на $1,6-2,3 трлн (2-3%), если удастся достичь гендерного равенства в инвестициях в компании, основанные женщинами, следует из исследования банка Citigroup под названием Women Entrepreneurs.

При этом также будет создано 288-433 млн рабочих мест.

На долю предприятий, основанных или возглавляемых женщинами, приходится всего 2,1% общего объема венчурного капитала, инвестированного в США в 2021 году, согласно данным PitchBook. Нехватка финансирования является для женщин-предпринимателей основной проблемой, полагает глава глобального исследовательского отдела Citi Эндрю Питт.

Венчурный капитал является важной формой финансирования для предпринимателей. Компании, поддерживаемые венчурным капиталом, составляют 43% публичных компаний США, основанных с 1979 года, говорится в отчете Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета за 2015 год.

Между тем, женщины, по данным Citi, с меньшей вероятностью получат венчурное финансирование. С одной стороны, это обусловлено тем, что кредиторы зачастую переоценивают риск инвестиций в предприятия, возглавляемые женщинами, несмотря на то, что они имеют лучшую рентабельность инвестиций, чем предприятия, во главе которых стоят мужчины. На каждый привлеченный доллар инвестиций женские стартапы приносили $0,78 дохода по сравнению с $0,31, которые получали фирмы, принадлежащие мужчинам.

С другой стороны, Citi объясняет неравенство в получении венчурного капитала недостаточным числом женщин-инвесторов. На долю женщин в 2020 году приходилось 4,9% кредиторов, предоставляющих венчурное финансирование в США. При этом, согласно PitchBook, женщины-инвесторы в три раза чаще мужчин финансируют в компании, возглавляемые женщинами.

При этом гендерное неравенство усугубляется расовым. Предпринимательницы-афроамериканки в США получили еще меньшую долю венчурного капитала - всего 0,6% по состоянию на 2009 год, следует из данных сервиса Project DIANE.

Для расширения возможностей женщин-предпринимателей Citi рекомендует компаниям, среди прочего, сотрудничать с ними, а также установить цели по поддержанию женщин, являющихся как руководителями компаний в финансовом секторе, так и обыкновенными специалистами.