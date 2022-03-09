Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.856 RUR   0.0131 GBR   2.2303 TRY   0.1171

Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 121.00 +1.60 Brent 125.41 +2.20

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 09.03.2022 17:32

Мировой ВВП может вырасти на $2,3 трлн при достижении гендерного равенства в инвестициях

Объем мирового ВВП может вырасти на $1,6-2,3 трлн (2-3%), если удастся достичь гендерного равенства в инвестициях в компании, основанные женщинами, следует из исследования банка Citigroup под названием Women Entrepreneurs.

При этом также будет создано 288-433 млн рабочих мест.

На долю предприятий, основанных или возглавляемых женщинами, приходится всего 2,1% общего объема венчурного капитала, инвестированного в США в 2021 году, согласно данным PitchBook. Нехватка финансирования является для женщин-предпринимателей основной проблемой, полагает глава глобального исследовательского отдела Citi Эндрю Питт.

Венчурный капитал является важной формой финансирования для предпринимателей. Компании, поддерживаемые венчурным капиталом, составляют 43% публичных компаний США, основанных с 1979 года, говорится в отчете Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета за 2015 год.

Между тем, женщины, по данным Citi, с меньшей вероятностью получат венчурное финансирование. С одной стороны, это обусловлено тем, что кредиторы зачастую переоценивают риск инвестиций в предприятия, возглавляемые женщинами, несмотря на то, что они имеют лучшую рентабельность инвестиций, чем предприятия, во главе которых стоят мужчины. На каждый привлеченный доллар инвестиций женские стартапы приносили $0,78 дохода по сравнению с $0,31, которые получали фирмы, принадлежащие мужчинам.

С другой стороны, Citi объясняет неравенство в получении венчурного капитала недостаточным числом женщин-инвесторов. На долю женщин в 2020 году приходилось 4,9% кредиторов, предоставляющих венчурное финансирование в США. При этом, согласно PitchBook, женщины-инвесторы в три раза чаще мужчин финансируют в компании, возглавляемые женщинами.

При этом гендерное неравенство усугубляется расовым. Предпринимательницы-афроамериканки в США получили еще меньшую долю венчурного капитала - всего 0,6% по состоянию на 2009 год, следует из данных сервиса Project DIANE.

Для расширения возможностей женщин-предпринимателей Citi рекомендует компаниям, среди прочего, сотрудничать с ними, а также установить цели по поддержанию женщин, являющихся как руководителями компаний в финансовом секторе, так и обыкновенными специалистами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ИНВЕСТИЦИИ, РАВЕНСТВО


Похожие новости


Инвестиции в медико-биологические исследования в мире преодолели рекордные $100 млрд PwC инвестирует $12 млрд в расширение персонала, планирует нанять 100 тыс. новых сотрудников Объем прямых иностранных инвестиций в мире в 2020г упал до минимума за 15 лет - ОЭСР Прямые иностранные инвестиции в мире упали на 16% в 2017 году - ООН

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az