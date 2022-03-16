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Дальнее зарубежье 16.03.2022 23:49

ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году

Федеральная резервная система (ФРС) понизила прогноз роста ВВП США, повысила прогноз подъема потребительских цен в стране в 2022 году.

Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 2,8% по итогам текущего года против прогнозируемых в декабре 4%, говорится в опубликованном в среду сообщении Федрезерва.

Прогнозы для ВВП страны на 2023 и 2024 год сохранены без изменений: в 2023 году предполагается рост на 2,2%, в 2024 году - на 2%.

Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2022 году пересмотрены до 4,3% с 2,6%, в следующем - до 2,7% с 2,3%, в 2024 году - до 2,3% с 2,1%.

Безработица в текущем году, как ожидается, составит 3,5%, так же как и в следующем. Прогнозы оставлены на декабрьском уровне. А вот в 2024 году ФРС ждет безработицу на уровне 3,6% против ранее прогнозируемых 3,5%.

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Тэги: США, ФРС, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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