ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году

Федеральная резервная система (ФРС) понизила прогноз роста ВВП США, повысила прогноз подъема потребительских цен в стране в 2022 году.
Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 2,8% по итогам текущего года против прогнозируемых в декабре 4%, говорится в опубликованном в среду сообщении Федрезерва.
Прогнозы для ВВП страны на 2023 и 2024 год сохранены без изменений: в 2023 году предполагается рост на 2,2%, в 2024 году - на 2%.
Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2022 году пересмотрены до 4,3% с 2,6%, в следующем - до 2,7% с 2,3%, в 2024 году - до 2,3% с 2,1%.
Безработица в текущем году, как ожидается, составит 3,5%, так же как и в следующем. Прогнозы оставлены на декабрьском уровне. А вот в 2024 году ФРС ждет безработицу на уровне 3,6% против ранее прогнозируемых 3,5%.
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