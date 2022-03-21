ЕС вряд ли на этой неделе примет дополнительные санкции против РФ - Боррель

Главы МИД стран ЕС на встрече в понедельник обсудили разные идеи санкций против России, однако на этой неделе одобрения очередного санкционного пакета не ожидается, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Для принятия санкций есть особая процедура. Я бы не стал ждать на этой неделе одобрения нового пакета", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Отвечая на вопрос о том, обсуждали ли министры дополнительные санкции в сфере энергетики, Боррель отметил, что "состоялся обмен мнениями". Он напомнил, что в целом ЕС готов и дальше оказывать давление на РФ посредством санкций в связи с событиями на Украине.
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