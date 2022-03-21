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Дальнее зарубежье 21.03.2022 23:30

ЕС вряд ли на этой неделе примет дополнительные санкции против РФ - Боррель

Главы МИД стран ЕС на встрече в понедельник обсудили разные идеи санкций против России, однако на этой неделе одобрения очередного санкционного пакета не ожидается, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Для принятия санкций есть особая процедура. Я бы не стал ждать на этой неделе одобрения нового пакета", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о том, обсуждали ли министры дополнительные санкции в сфере энергетики, Боррель отметил, что "состоялся обмен мнениями". Он напомнил, что в целом ЕС готов и дальше оказывать давление на РФ посредством санкций в связи с событиями на Украине.

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Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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