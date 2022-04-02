Упразднены два района Гянджи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О внесении частичных изменений в административно-территориальное деление города Гянджа», в соответствии с которым упразднены два района этого крупного населенного пункта на западе страны.

Текст документа опубликован в субботу на сайте главы азербайджанского государства.

Согласно указу, упразднены и исключены из государственного реестра территориальных единиц Азербайджана Кяпазский и Низаминский районы Гянджи.

Р.Керимов