В Венгрии проходят парламентские выборы

Венгерские избиратели в воскресенье проголосуют на выборах в парламент, по итогам которых станет ясно, сможет ли остаться у власти премьер Виктор Орбан.

Гражданам Венгрии предстоит сделать выбор из 43 партий и 664 кандидатов на места в парламенте. Всего в Национальное собрание будет избрано 199 депутатов на четырехлетний срок.

Основным претендентом на победу является правящая националистическая консервативная партия Орбана "Фидес-ХДНП". Орбан занимал должность премьера Венгрии с 1998 по 2002 годы, после чего снова занял эту должность в 2010 году и сохраняет ее до сих пор.

Главным соперником "Фидес-ХДНП" является альянс из оппозиционных партий United for Hungary, состоящий из Демократической коалиции, "Йоббика", Венгерской социалистической партии, "Диалога за Венгрию", Зеленой партии Венгрии и "Моментума". Эти партии с разными идеологиями объединились, чтобы противостоять "Фидес-ХДНП".

На пост премьер-министра оппозиционный альянс выдвигает Петра Марки-Зая. Он является мэром города Ходмезёвашархей и лидером движения "Венгрия для каждого".

Предвыборные опросы показывают, что "Фидес-ХДНП" является более вероятным кандидатом на победу.

Согласно опросу, проведенному Publicus Institute, 33% избирателей готовы проголосовать за "Фидес-ХДНП", 31% респондентов предпочитает United for Hungary, и 32% все еще не определились.

По данным другого опроса для журнала HVG, "Фидес-ХДНП" поддерживают 50% из определившихся респондентов, тогда как оппозиционный альянс предпочитают 40%.