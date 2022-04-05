Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию на Южном Кавказе и Украину

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу, сообщает МИД Азербайджана.

«Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на Южном Кавказе, в том числе выполнении трехсторонних заявлений (подписанных лидерами Азербайджана, Армении и РФ – Ф), а также обсудили ситуацию в Украине», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Байрамов и Чавушоглу также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Э.Шафиев