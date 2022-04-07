Алиев проинформировал Эрдогана о договоренностях по итогам встречи в Брюсселе в формате ЕС-Азербайджан-Армения

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в четверг провели телефонный разговор, лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и процесс нормализации азербайджано-армянских отношений.

«7 апреля президент Алиев позвонил президенту Эрдогану. В ходе разговора стороны обсудили трехстороннюю встречу в формате ЕС-Азербайджан-Армения 6 апреля в Брюсселе. Президент Алиев положительно оценил достигнутые результаты», - говорится в информации пресс-службы президента Азербайджана.

Алиев отметил, что по итогам переговоров достигнута договоренность о создании рабочей группы по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджана на основе базовых принципов, представленных Азербайджаном, которые включают, в том числе взаимное признание территориальной целостности и отказ от территориальных претензий.

«Эрдоган, в свою очередь, выразил удовлетворение достигнутыми результатами», - подчеркивается в информации.

В ходе разговора было отмечено, что подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном, открытие транспортных и иных коммуникаций обеспечат мир и стабильность в регионе, будут способствовать развитию стран региона.

«Главы государств также обменялись мнениями различными аспектами азербайджано-турецких двусторонних союзнических связях», - подчеркивает пресс-служба президента Азербайджана.

Р.Ахмедов