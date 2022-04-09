Великобритания пообещала каждую неделю усиливать экономическое давление на Россию

Британия будет усиливать экономическое и санкционное давление на Россию, в частности, повлияет на ее возможности использовать энергетические ресурсы, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Необходимо предоставлять всяческую поддержку Украине, и совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление, и мы будем интенсифицировать санкции против России каждую неделю. Мы не будем ограничиваться заморозкой активов или санкциями против олигархов - мы также повлияем на возможности России использовать свои энергетические ресурсы", - сказал Джонсон на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в субботу в Киеве.