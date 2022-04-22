Гутерриш рассчитывает обсудить с Путиным пути мирного решения украинского кризиса, заявляют в ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита в Москву 26 апреля хотел бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможные меры мирного урегулирования на Украине, сообщила в пятницу представитель офиса генсека ООН Эри Канеко.
"Он надеется поговорить о том, что может быть сделано, чтобы установить мир на Украине как можно скорее, а также обсудить будущее многосторонних отношений", - заявила Канеко на пресс-брифинге.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Гутерриш прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, после чего будет принят президентом РФ.
На этой неделе представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик сообщил, что генсек ООН попросил Путина и президента Украины Владимира Зеленского принять его в Москве и Киеве. Канеко отметила, что ООН все еще работает над организацией визита генсека на Украину.
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