Гутерриш рассчитывает обсудить с Путиным пути мирного решения украинского кризиса, заявляют в ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита в Москву 26 апреля хотел бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможные меры мирного урегулирования на Украине, сообщила в пятницу представитель офиса генсека ООН Эри Канеко.

"Он надеется поговорить о том, что может быть сделано, чтобы установить мир на Украине как можно скорее, а также обсудить будущее многосторонних отношений", - заявила Канеко на пресс-брифинге.

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Гутерриш прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, после чего будет принят президентом РФ.

На этой неделе представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик сообщил, что генсек ООН попросил Путина и президента Украины Владимира Зеленского принять его в Москве и Киеве. Канеко отметила, что ООН все еще работает над организацией визита генсека на Украину.