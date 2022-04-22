Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8438 RUR   0.021 GBR   2.2145 TRY   0.1156

Цена на нефть

21.04 $/bbl +/- WTI 103.79 +1.60 Brent 108.33 +1.53

Погода в Баку

  ночь день

22.04.2022 21:55

Гутерриш рассчитывает обсудить с Путиным пути мирного решения украинского кризиса, заявляют в ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита в Москву 26 апреля хотел бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможные меры мирного урегулирования на Украине, сообщила в пятницу представитель офиса генсека ООН Эри Канеко.

"Он надеется поговорить о том, что может быть сделано, чтобы установить мир на Украине как можно скорее, а также обсудить будущее многосторонних отношений", - заявила Канеко на пресс-брифинге.

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Гутерриш прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, после чего будет принят президентом РФ.

На этой неделе представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик сообщил, что генсек ООН попросил Путина и президента Украины Владимира Зеленского принять его в Москве и Киеве. Канеко отметила, что ООН все еще работает над организацией визита генсека на Украину.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ООН, ГЕНСЕК, РОССИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Гуттериш считает, что решение России противоречит принципам Устава ООН Генсек ООН считает, что войны в Украине не будет Генсек ООН призвал страны мира обеспечить вакцинацию от коронавируса 40% населения планеты до конца года Вводить ограничения на поездки из-за ухудшения ситуации с COVID-19 несправедливо - ООН Нужно быть готовыми к новым пандемиям во избежание повторения нынешних ошибок, считает генсек ООН Генассамблея ООН утвердила Гутерриша в должности генсека организации на второй срок - до 2026 года

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az