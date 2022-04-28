Товарооборот продукции АПК между РФ и Арменией в 2021г вырос на 15%, до $782 млн - «Агроэкспорт»

Товарооборот продукции АПК между РФ и Арменией в 2021 году составил $782 млн, что на 15% больше, чем в 2020 году.

Как сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, об этом заявил глава центра Дмитрий Краснов на круглом столе "Перспективы расширения сотрудничества России и Армении в сфере торговли мясом и мясной продукцией", который прошел в рамках деловой миссии российских компаний-экспортеров мясной продукции. Деловая миссия открылась в среду в Ереване.

"Рост товарооборота между нашими странами не в последнюю очередь связан с расширением поставок мясной продукции. Экспорт мяса птицы из России в Армению в 2021 году вырос более чем в 2 раза и достиг $8,7 млн", - добавил Краснов.

В этом году позитивная динамика сохраняется: за январь-февраль поставлено мяса птицы на $1,8 млн, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Российские экспортеры мясной продукции имеют значительный потенциал для дальнейшего роста поставок, уверен Краснов. Отгрузки мясной продукции уже в текущем году могут вырасти более чем в два раза и превысить $20 млн.