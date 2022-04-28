Выпуск автомобилей в Британии в I квартале упал на треть

Выпуск автомобилей в Великобритании в первом квартале сократился почти на треть из-за сохраняющегося глобального дефицита полупроводниковых и других компонентов.
Выпуск снизился до 207,347 тыс. машин по сравнению с 306,558 тыс. в январе-марте прошлого года, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).
В том числе в марте производство упало на 33,4% - до 76,9 тыс. автомобилей. Падение наблюдалось девятый месяц подряд.
Для внутреннего рынка в минувшем месяце было произведено 21,133 тыс. машин (рост на 4,3%), на экспорт - 55,767 тыс. (падение на 41,4%).
Таким образом, 72,5% выпущенных в Великобритании машин были отправлены на экспорт. Основным пунктом назначения стали страны Европейского союза (67%), далее следуют США (8,2%) и Китай (6,6%). При этом поставки в Штаты рухнули на 63,8% из-за закрытия завода в Суиндоне, который выпускал продукцию для американского рынка. Экспорт в ЕС снизился на 24,5%.
"Спустя два года после начала пандемии автомобильное производство по-прежнему сильно страдает: в первом квартале было потеряно почти 100 тыс. единиц, - заявил главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз. - Восстановление еще не началось, и на фоне все более сложной экономической ситуации, включая подорожание энергоресурсов, необходимы срочные меры для защиты конкурентоспособности британского производства".
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