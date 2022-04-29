Алиев: На Южном Кавказе ведется активный диалог в формате Баку-Москва-Анкара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что доволен текущей региональной конфигурацией и отметил, что в регионе ведется активный диалог в формате Баку-Москва-Анкара.
Алиев в пятницу на встрече с участниками международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», говоря о трехстороннем формате сотрудничества Турция-Азербайджан-Россия, сказал, что этот «треугольник» пока окончательно не сформировался.
«Но есть вопросы, которые взаимны - транспорт, энергетика, и у нас есть активный диалог с обеими странами (Турцией и РФ – ИФ) по разным направлениям, но трехстороннего формата еще не было. Об этом еще рано говорить, но мы довольны региональной конфигурацией», - отметил Алиев, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Президент подчеркнул, что Шушинская декларация, подписанная в июне 2021 года с президентом Турции, является образцом братского отношения с Турцией и этот документ официально утвердил отношения между двумя странами. «Мы с Турцией во всех форматах, в том числе и в военной и военно-промышленной, были союзниками.», - сказал Алиев.
Он также подчеркнул, что Азербайджан имеет хорошие отношения со всеми странами региона, в том числе с Грузией и Ираном.
«Надеюсь с Арменией тоже будут хорошие отношения. В результате мы будем окружены стабильностью, основная цель это, чтобы мы могли направлять средства - миллиарды долларов - не на вооружение, а на строительство и созидание», - заключил глава государства.
Б.Рустамбеков
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