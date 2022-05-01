Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в апреле почти повторил январский результат

Экспорт российского газа в дальнее зарубежье в апреле 2022 года (11,6 млрд куб. м) практически повторил такой же скромный результат января текущего года (11,4 млрд куб. м) по причине агрессивной оптимизации объемов поставок газа европейскими импортерами.
В апреле стоимость рыночного индекса "на месяц вперед" была на рекордном уровне в $1400 за тысячу кубометров, в январе - $1300. "Газпром" продал небольшой объем газа, но по самой высокой цене в этот месяц на рынке. При этом спотовые котировки в эти месяцы были намного ниже. Соответственно в эти месяцы европейские покупатели минимизировали отбор газа по контрактам с внешними поставщиками, пытаясь найти более дешевую альтернативу на спотовом рынке. С началом мая приближение цен контрактов к котировкам спота автоматически увеличило импортные заявки.
"Газпром" сообщил, что в январе-апреле 2022 года он, по предварительным данным, добыл 175,4 млрд куб. м газа. Это на 2,5% (на 4,5 млрд куб. м) меньше, чем в 2021 году. Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 3,7% (на 4,4 млрд куб. м) - в частности, в связи с теплой погодой в феврале.
Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 50,1 млрд куб. м - на 26,9% (на 18,4 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.
"Газпром" продолжает поставлять газ согласно подтвержденным заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами", - подчеркивает компания.
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