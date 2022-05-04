ФРС ожидаемо повысила ставку на 50 б.п. и начнет сокращение активов на балансе

Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 0,75-1% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам майского заседания.

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Увеличение ставки поддержали все десять голосующих членов FOMC.

В марте Федрезерв поднял ставку на 25 б.п. В последний раз американский ЦБ увеличивал ставку по итогам двух заседаний подряд в 2006 году, а подъема сразу на 50 б.п. не было с 2000 года.

Кроме того, FOMC поднял ставку дисконтирования до 1% с 0,5% годовых, обратного РЕПО - до 1% с 0,3%.

Руководители центробанка также объявили в среду о намерении "начать сокращение портфеля гособлигаций, долговых обязательств государственных структур и обеспеченных ипотекой долговых бумаг 1 июня", отмечается в сообщении.

"Хотя общая экономическая активность снизилась в первом квартале, расходы домохозяйств и инвестиции в основной капитал остались высокими, - говорится в документе. - Прирост рабочих мест был хорошим в последние месяцы, а уровень безработицы существенно снизился".

По мнению ФРС, инфляция остается повышенной, что отражает связанный с пандемией COVID-19 дисбаланс спроса и предложения, более высокую стоимость энергоносителей и масштабное ценовое давление.

"Вторжение России в Украину является тяжелым испытанием для людей и для экономики. Последствия этого для экономики США крайне неопределенные. Вторжение и связанные с ним события создают дополнительное повышательное давление на инфляцию и, вероятно, окажут давление на экономическую активность", - отмечается в документе.

Кроме того, в нем появилась фраза, что вызванные пандемией локдауны в Китае, вероятно, усугубят проблемы в цепочках поставок.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Комитет рассчитывает, что после адекватного ужесточения денежно-кредитной политики инфляция вернется на целевой уровень в 2%, а рынок труда останется сильным", - говорится в сообщении.

Для поддержки этой цели комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0,75-1% годовых и полагает, что дальнейшие повышения будут оправданными.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, - говорится в коммюнике. - Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные из сферы здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

Рынок акций США негативно отреагировал на итоги заседания ФРС. Dow Jones Industrial Average к 22:32 по бакинскому времени увеличивается на 0,2%, в то время как S&P 500 снизился на 0,12%, а Nasdaq Composite упал на 0,6%. Перед публикацией заявления комитета все индексы показывали рост - на 0,4%, 0,4% и 0,3% соответственно.