Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8048 RUR   0.0258 GBR   2.1342 TRY   0.1152

Цена на нефть

04.05 $/bbl +/- WTI 107.81 +5.40 Brent 110.14 +5.17

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 05.05.2022 22:35

Boeing намерен перенести штаб-квартиру в Арлингтон из Чикаго - WSJ

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, планирует перенести штаб-квартиру в Арлингтон (штат Вирджиния) из Чикаго, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, это позволит руководству компании быть ближе к столице и к ключевым лицам в правительстве.

Объявление о переезде, детали которого пока не утверждены, ожидается уже на следующей неделе.

Котировки акций Boeing снижаются на 3,4% в ходе торгов в четверг. Капитализация компании упала почти на четверть с начала текущего года (до $92,7 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял чуть более 9%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, BOEING, ШТАБ, КВАРТИРА


Похожие новости


Boeing столкнулась с проблемами на производстве самолетов для президента США Boeing выплатит $225 млн акционерам для урегулирования иска, обвиняющего совет директоров в недостаточном внимании к безопасности 737 MAX - СМИ Boeing и SpaceX будут добиваться увеличения количества полётов на МКС Boeing потерял заказ на новые самолеты MAX 10 от Ryanair, одного из своих крупнейших клиентов Boeing не сможет возобновить поставки самолетов 787 Dreamliner клиентам до конца октября Boeing выплатит штраф в $17 млн в связи с нарушениями при производстве самолетов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az