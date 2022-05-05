Boeing намерен перенести штаб-квартиру в Арлингтон из Чикаго - WSJ

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, планирует перенести штаб-квартиру в Арлингтон (штат Вирджиния) из Чикаго, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По их словам, это позволит руководству компании быть ближе к столице и к ключевым лицам в правительстве.
Объявление о переезде, детали которого пока не утверждены, ожидается уже на следующей неделе.
Котировки акций Boeing снижаются на 3,4% в ходе торгов в четверг. Капитализация компании упала почти на четверть с начала текущего года (до $92,7 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял чуть более 9%.
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